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Ученые НГТУ создали ПО для проектирования индивидуальных имплантатов

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые НГТУ создали программное обеспечение для врачей и инженеров, которое позволяет проектировать индивидуальные имплантаты для людей с травмами, сообщает пресс-служба НГТУ.

Ученые разработали онлайн-сервис, который позволяет и врачам, и инженерам проектировать трехмерные модели индивидуальных имплантатов для людей, например, с дефектами черепа. Обмен информации о пациенте (данные компьютерной томографии, техническое задание на проектирование, медицинские листки) происходит в цифровой среде.

«Пациент в итоге получает индивидуальный имплантат, который подходит ему, снижается риск осложнений во время операций, потому что имплантат индивидуальный и его не надо подгонять, плюс он достаточно прочный. Иными словами, пациент получает качественную медицинскую услугу», — рассказал руководитель разработки Александр Гриф.

Фото: © предоставлено Александром Грифом

Разработчики добавили, что подобного программного обеспечения, которое объединяло бы в себе необходимый врачам и инженерам функционал, не существует. Разработанное программное обеспечение будет бесплатным для медицинских организаций России.

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