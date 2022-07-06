Фиолетовую бабочку сфотографировали в Красноярском крае

Инспектор сфотографировал новый вид бабочек в «Заповедном крае» (бывший заповедник «Шушенский бор») Красноярского края, это переливница большая, сообщает пресс-служба учреждения.

Эту необычайно красивую бабочку впервые удалось сфотографировать в Горном лесничестве на берегу Майнского водохранилища. Переливница большая, или ирида (лат. Apatura iris) — дневная бабочка из семейства Nymphalidae.

Старший госинспектор Сергей Чумаков при обходе береговой зоны урочища Пойлова обратил внимание на крупную бабочку, которую ранее не встречал. При редких взмахах сидящей на камне бабочки цвет крыльев на мгновение превращался из темно-бурого в фиолетово-синий, что, в свою очередь, и привлекло внимание инспектора.

Такой эффект происходит в результате изменения положения крыльев по отношению к направлению света. Особая структура чешуек крыльев переливницы способствует более яркому отражению фиолетовой составляющей спектра.

На самом деле цвет крыльев у бабочки в этот момент не меняется. Такая особенность имеется только у самца, у самок крылья коричневого цвета без перелива.

Основное время лета переливниц, июль – август. Обычно они летают высоко в кронах деревьев и только ближе к полудню самцы спускаются на водопой. В это время они становятся менее осторожными, подпускают к себе на меньшее расстояние, так что их можно спокойно понаблюдать.

Бабочка распространена в центральной и южной части России, а также в Приморском крае. Живут переливницы в редколесных лиственных и смешанных лесах с обязательным наличием ивы, листьями которых питаются их гусеницы.