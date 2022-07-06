Финансист рассказал о начале фазы отката рубля

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Рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть в начале июля, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
«К началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей, а завершить год курс может в районе 70-75», — приводит «Прайм» слова эксперта.
В качестве причин эксперт назвал начавшееся восстановление импорта, отказ ряда компаний от дивидендных выплат за прошлый год, а также возможность выкупа валюты и активов дружественных и нейтральных стран.Все это приблизит курс рубля к более адекватным рыночным условиям и сделает его удобнее для наполняемости бюджета и доходов экспортеров, уверен Бахтин.
Asd10Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
AlhazredА че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...
Asd10А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))