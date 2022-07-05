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IKEA приостановила прием заказов в России из‑за проблем на сайте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Max071086 / CC BY-SA 3.0

Сайт российской IKEA не справился с наплывом покупателей во время онлайн-распродажи, и приостановил прием заказов через корзину. Уже полученные заказы сотрудники обрабатывают вручную, говорится на сайте магазина.

«По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.

Распродажа остатков товаров со складов началась в ночь на 5 июля для всех желающих. В первые часы работы сайт магазина, судя по всему, испытывал серьезную нагрузку, из-за чего пользователи не могли авторизоваться и добавить товары в корзину. На купленные после 5 июля товары распространяется гарантийный срок два месяца.

IKEA 15 июня объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. При этом полностью компания не уходит: ее розничный бизнес «остается на паузе».

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Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...