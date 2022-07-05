Россия создала коридоры для вывоза зерна по морю с Украины

Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <...> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.

Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.

Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.

Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.