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Россия создала коридоры для вывоза зерна по морю с Украины

Источник:
РИа Новости
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Фото: U.S. Coast Guard, Petty Officer 1st Class Allyson E.T. Conroy

Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <...> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.

Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.

Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.

Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...