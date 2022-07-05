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Rockstar отказалась от ремастеров Red Dead Redemption и GTA IV

Источник:
«Игромания»
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Игра Grand Theft Auto IV
Игра Grand Theft Auto IV
Фото: © Rockstar

Компания Rockstar Games отказалась от выпуска ремастеров Red Dead Redemption и Grand Theft Auto IV, сообщил инсайдер Tez2 со ссылкой на свои источники.

Rockstar Games планировала выпустить обновленные версии своих культовых игр с PlayStation 3 и Xbox 360. Ремастеры готовились для Red Dead Redemption, вышедшей в 2010 году и до сих пор доступной только на старых консолях, и Grand Theft Auto IV, вышедшей в 2008 году на консолях, а затем и на РС.

О проектах заговорили еще несколько лет назад, однако Rockstar решила не продолжать работу. Скорее всего, это связано с приемом, которого удостоилась провальная трилогия ремастеров: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas, приводит «Игромания» мнение инсайдера.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition игроки назвали провалом года, и пользовательский рейтинг улучшенного издания на Metacritic до сих пор составляет 0,6. В играх остались все прежние баги, плюс к ним добавилось много новых.

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Игры #Экшены #Аркады #Гонки
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