Гознак перечислил наиболее часто подделываемые купюры

Фальшивомонетчики чаще всего в России подделывают купюры номиналами в 5000 рублей и в 1000 рублей, сообщил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

«Подделки 2000 рублей по итогу 2021 года заняли третье место, после 1000. Тут нужно понимать, что банкнот номиналом 2000 рублей в обращении пока мало и подделок тоже не так много», — рассказал Трачук в интервью «Российской газете».

По его словам, в России в целом «спокойная» ситуация с точки зрения подделок наличных денег. «На один миллион банкнот сейчас меньше семи поддельных. Это очень хороший уровень — почти в два раза ниже, чем в еврозоне», — отметил глава Гознака.

Трачук пояснил, что усилия фальшивомонетчиков всегда будут сосредоточены на банкнотах наибольших номиналов. При этом мошенники имитируют только отдельные защитные признаки — такие, чтобы их хватило для приема купюры банкоматом.

«Банки этот риск, конечно, понимают и модернизируют системы распознавания в банкоматах. Тем не менее, риски для банков принять в банкомате поддельную купюру остаются», — уточнил Трачук.