НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Гознак перечислил наиболее часто подделываемые купюры

Источник:
«Российская газета»
371 1

Фальшивомонетчики чаще всего в России подделывают купюры номиналами в 5000 рублей и в 1000 рублей, сообщил генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

«Подделки 2000 рублей по итогу 2021 года заняли третье место, после 1000. Тут нужно понимать, что банкнот номиналом 2000 рублей в обращении пока мало и подделок тоже не так много», — рассказал Трачук в интервью «Российской газете».

По его словам, в России в целом «спокойная» ситуация с точки зрения подделок наличных денег. «На один миллион банкнот сейчас меньше семи поддельных. Это очень хороший уровень — почти в два раза ниже, чем в еврозоне», — отметил глава Гознака.

Трачук пояснил, что усилия фальшивомонетчиков всегда будут сосредоточены на банкнотах наибольших номиналов. При этом мошенники имитируют только отдельные защитные признаки — такие, чтобы их хватило для приема купюры банкоматом.

«Банки этот риск, конечно, понимают и модернизируют системы распознавания в банкоматах. Тем не менее, риски для банков принять в банкомате поддельную купюру остаются», — уточнил Трачук.

Еще по теме
Россияне на фоне кризиса оформили рекордное число банковских карт
ПФР и ФСС слили в Фонд пенсионного и социального страхования
Эксперт рассказала о праве «докупить стаж» для выхода на пенсию
СБП запустит новый способ приема платежей через NFC
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу сообщил об уничтожении 170 наемников за 10 дней на Украине
ПФР и ФСС слили в Фонд пенсионного и социального страхования
The Economist предрек поражение Европы в газовой войне с Россией
Россияне оформили рекордное число банковских карт
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Захарова поспорила с ЮНЕСКО о происхождении борща
39
Кадыров заявил о взятии Лисичанска
36
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
35
Путин заявил, что раздевание лидеров G7 было бы «отвратительным»
32
Россия ответит на включение Швеции и Финляндии в НАТО