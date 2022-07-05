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Умер основатель первого в Новосибирске крематория

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский крематорий

Умер основатель первого в Новосибирске крематория Сергей Якушин, он боролся с раком, сообщается на сайте крематория.

«4 июля ушел из жизни Сергей Якушин. О времени прощания будет сообщено позднее», — говорится в сообщении. Ему было 69 лет, у него был рак.

В марте 2021 года Заельцовский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Сергея Якушина. Согласно версии следствия, он якобы передавал через посредника взятки заведующему патологоанатомическим отделением городской клинической больницы №1, тот в свою очередь рекомендовал родственникам умерших для организации похорон фирму «Некрополь». 

В общей сложности патологоанатому было выплачено свыше 1,2 миллиона рублей. Якушин не соглашался с обвинением.

Крематорий был открыт в Новосибирске в 2003 году и стал первым в городе. Он прославился тем, что на его территории работает уникальный Музей смерти. Среди экспонатов есть копии посмертных масок Пушкина, Ленина, Маяковского, Некрасова, Гоголя.

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