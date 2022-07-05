The Economist предрек поражение Европы в газовой войне с Россией

Европа проигрывает в энергетической войне с Россией — власти готовят население к «болезненным последствиям» кризиса, пишет авторитетный британский журнал The Economist.

В июне из-за проблем с турбинами (они застряли в Канаде) поставки голубого топлива из России в Европу сократились почти на 100 миллионов кубометров в сутки. Плюс к этому случилась другая беда — 8 июня из-за пожара закрылось предприятие по сжижению природного газа в США. И откроется оно только к концу года.

А в июле прокачка голубого топлива через «Северный поток» прекратится полностью из-за техобслуживания. Согласно прогнозу экспертов, в зиму Европа вступит с запасами газа, составляющими всего 60% от необходимого объема, приводит «Российская газета» выдержки из статьи.

Ранее сообщалось, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой. Тем временем лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц не исключил, что при дефиците газа внутри Евросоюза возникнут серьезные политические разногласия.

Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами». В этом случае поставки голубого топлива из РФ в ЕС возобновятся после ремонтных работ на газопроводе «Северный поток».