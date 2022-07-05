Министр заявил о восстановлении производства легковых авто

Производство легковых автомобилей в России восстанавливается, наихудшая точка уже пройдена в мае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

После начала военной спецоперации на Украине мировые автоконцерны (BMW, Nissan, Hyundai и другие) поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства или ушли из страны, как Renault.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в мае сократилось на 96,7%, до 3,72 тысячи штук. В начале июня авто выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним же присоединился АвтоВАЗ с упрощенной Lada Granta.

«Исходим из того, что по мере восстановления производственных возможностей АвтоВАЗа, появления новых автомобилей на "Моторинвесте", "Москвичей" на "Автофрамосе" и так далее постепенно будет выводиться на рынок все больше и больше новых автомобилей», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Также министр считает, что цены на автомобили будут постепенно снижаться. «Если вспомнить курс (доллара), который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно "растягивать" изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — спрогнозировал он.