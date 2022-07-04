Путин дал отдых участникам операции в ЛНР

Подразделения вооруженных сил, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности», заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

«Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент, выразив надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Накануне Шойгу доложил Путину об «освобождении» ЛНР. Российские силы взяли под контроль Лисичанск — последний город в границах республики, который контролировал Киев. В конце июня под контроль ЛНР перешел Северодонецк, который с 2014 года был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска.

В Генштабе ВСУ пояснили, что войска ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни военных на фоне неравного соотношения сил. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в город.