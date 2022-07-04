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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин дал отдых участникам операции в ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения вооруженных сил, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности», заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу

«Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент, выразив надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Накануне Шойгу доложил Путину об «освобождении» ЛНР. Российские силы взяли под контроль Лисичанск — последний город в границах республики, который контролировал Киев. В конце июня под контроль ЛНР перешел Северодонецк, который с 2014 года был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска.

В Генштабе ВСУ пояснили, что войска ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни военных на фоне неравного соотношения сил. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в город.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика
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Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

d6w58vnowu

ЦитатаЗеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в городКонечно...

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))