Wink и more.tv объединятся в один сервис

Ростелеком и Национальная Медиа Группа объединят видеосервисов Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, в котором Ростелеком получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Объединенный бизнес будет работать под брендом Wink. Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента.

Для решения операционных вопросов будет создан интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон.

Планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента. Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года.

«Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.