Цыганов посчитал российское кино в Каннах неважной проблемой

Актер Евгений Цыганов высказался по поводу отмены русской культуры. Он считает, что даже непринятие российских фильмов на Каннском фестивале — не проблема, а временное явление.

«Нет мировой культуры без русской культуры. Это невозможно. Нет мирового кинематографа без Эйзенштейна, без Тарковского. И нет Тарковского без Бергмана (шведский режиссер)», — сказал Цыганов в интервью Ксении Собчак.

Цыганов считает, что сейчас самая главная проблема — военная спецоперация на Украине. Именно за это стоит переживать, а не за то, какие фильмы попадут на Каннский фестиваль.

С начала спецоперации из России ушли многие популярные компании. Это коснулось торговли, спорта, музыки, кинематографа.