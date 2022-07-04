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Цыганов посчитал российское кино в Каннах неважной проблемой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sprcrstl / CC BY-SA 4.0

Актер Евгений Цыганов высказался по поводу отмены русской культуры. Он считает, что даже непринятие российских фильмов на Каннском фестивале — не проблема, а временное явление.

«Нет мировой культуры без русской культуры. Это невозможно. Нет мирового кинематографа без Эйзенштейна, без Тарковского. И нет Тарковского без Бергмана (шведский режиссер)», — сказал Цыганов в интервью Ксении Собчак.

Цыганов считает, что сейчас самая главная проблема — военная спецоперация на Украине. Именно за это стоит переживать, а не за то, какие фильмы попадут на Каннский фестиваль.

С начала спецоперации из России ушли многие популярные компании. Это коснулось торговли, спорта, музыки, кинематографа.

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