Травников не дождался оповещения от робота Николая

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетовал, что робот Николай не позвал его на ревакцинацию от коронавируса.

«Я высчитал, что у меня на этой неделе ровно полгода прошло с момента заболевания коронавирусом. Вроде бы надо ревакцинироваться. Но если бы я сам не вспомнил – никто бы не напомнил», — сказал Андрей Травников на оперативном совещании.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сказал, что продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

«А как же sms-информирование, как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? Пандемия прошла, и мы все эти инструменты, наработанный опыт убрали в чехол? Давайте подумаем, как их использовать», — сказал губернатор.

Хальзов пообещал губернатору усилить работу в направлении информирования.