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Травников не дождался оповещения от робота Николая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетовал, что робот Николай не позвал его на ревакцинацию от коронавируса.

«Я высчитал, что у меня на этой неделе ровно полгода прошло с момента заболевания коронавирусом. Вроде бы надо ревакцинироваться. Но если бы я сам не вспомнил – никто бы не напомнил», — сказал Андрей Травников на оперативном совещании.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сказал, что продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

«А как же sms-информирование, как же наши замечательные роботы Николай и Ксения? Пандемия прошла, и мы все эти инструменты, наработанный опыт убрали в чехол? Давайте подумаем, как их использовать», — сказал губернатор.

Хальзов пообещал губернатору усилить работу в направлении информирования.

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