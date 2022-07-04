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Правила торговли вейпами ужесточат в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство ужесточит регулирование производства и торговли электронными сигаретами и жидкостями к ним, об это говорится в документе Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ).

Практически все — 99,9% — проданные в России в 2021 году электронные сигареты и 68% жидкостей к ним относились к нелегальной продукции, говорится в исследовании НИУ ВШЭ. Акцизные сборы в 2021 году были уплачены лишь с 15 тысяч электронных сигарет из проданных на рынке 67,1 млн штук.

В 2022 году у отрасли появятся отдельные коды ОКВЭД. «Отсутствие кодов для индустрии вейпинга фактически делает отрасль невидимой для налогового, таможенного и статистического учета», — говорится в обращении СПИНИ на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

«ОКВЭД — это определение отрасли. Его наличие позволяет государственным ведомствам и общественным организациям проверить, кто участвует в ней. Сейчас мы фактически не знаем, кто производит, кто торгует. Из-за отсутствия кодов государство и общество не могут ее регулировать и контролировать», — сказал «Известиями» директор СПИНИ Дмитрий Владимиров.

Это также ведет к усложнению борьбы с контрафактом, а значит — к снижению качества и безопасности продукции, считают в организации.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

И тебя в него записать, подвигов тебе на придумывать, и повышенных льгот два мешка.)))