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Школьницу в Томской области заподозрили в надругательстве над флагом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дознаватели возбудили уголовное дело по факту поджога государственного флага России в Томской области, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация о том, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьница подожгла флаг на автобусной остановке в селе Октябрьское.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Эта статья в качестве наказания предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

В пресс-служба отметили, что законного представителя несовершеннолетней привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дело взяли на контроль в прокуратуре Томской области.

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