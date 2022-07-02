Еще одного новосибирского ученого заподозрили в госизмене

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН профессор НГУ и НГТУ Анатолий Маслов арестован по подозрению в государственной измене.

Маслов арестован в начале недели постановлением Советского районного суда, он отправлен на самолете в Москву в изолятор Лефортово. 75-летнего ученого подозревают в передаче данных представляющих государственную тайну, а именно связанных с гиперзвуком, сообщают «Родные берега» со ссылкой на источник.

Маслов — ведущий специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Ученый разработал эффективные алгоритмы и провел первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

В тот же день по подозрению в госизмене арестован 54-летний ученый Дмитрий Колкер. Его дети сообщили, что у мужчины четвертая стадия рака поджелудочной железы. Правоохранительные органы забрали его из частной клиники, он тоже отправлен в СИЗО в Москву.