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Еще одного новосибирского ученого заподозрили в госизмене

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИТПМ СО РАН

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН профессор НГУ и НГТУ Анатолий Маслов арестован по подозрению в государственной измене.

Маслов арестован в начале недели постановлением Советского районного суда, он отправлен на самолете в Москву в изолятор Лефортово. 75-летнего ученого подозревают в передаче данных представляющих государственную тайну, а именно связанных с гиперзвуком, сообщают «Родные берега» со ссылкой на источник.

Маслов — ведущий специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Ученый разработал эффективные алгоритмы и провел первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

В тот же день по подозрению в госизмене арестован 54-летний ученый Дмитрий Колкер. Его дети сообщили, что у мужчины четвертая стадия рака поджелудочной железы. Правоохранительные органы забрали его из частной клиники, он тоже отправлен в СИЗО в Москву.

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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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Топ комментариев

Sovik

РФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...

4iHG13

Тарифы на коммуналку уменьшились = новость.Тарифы на коммуналку увеличились = не новость.

Plaguer

Так в РФ летучих мышей не едят, и обезьян не сношают. Так что если только иностранцы завезут.

GammiPluh

там максимум будет селфи и деру