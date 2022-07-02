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ОСАГО для электросамокатов обойдется в 7-15 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость годового полиса страхования ответственности владельца электросамоката или другого средства индивидуальной мобильности может варьироваться от 7 до 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты «Страхового дома ВСК».

Цена сопоставима с полисом ОСАГО на автомобиль, так как вероятность наступления страхового случая выше, но существенно ниже возможная тяжесть причиненного ущерба.

В страховой компании предполагают, что лимит ответственности по ОСАГО для самокатов может достичь 500 тысяч рублей, поскольку при аварии с участием СИМ может быть нанесен вред не только здоровью, но и имуществу — например, в случае столкновения с автомобилем.

В качестве мер по снижению возможной стоимости ОСАГО для владельцев самокатов в ВСК упоминают страхование с франшизой, введение процедуры регистрации СИМ и водительского удостоверения на управление им, а также возрастные ограничения (управление СИМ с 16 лет).

«Электросамокаты и прочие мобильные средства передвижения являются набирающими популярность транспортными средствами, доступными каждому, поэтому применение в будущем здесь страховых практик будет обосновано и вполне логично», — полагает замгендиректора по андеррайтингу «Страхового дома ВСК» Антон Смулько.

В прошлом году было продано до 250 тысяч электросамокатов, было зафиксировано около 700 ДТП с участием СИМ.

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