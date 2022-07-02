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Первый за 12 лет вытрезвитель открылся в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специальное отделение вытрезвления впервые за 12 лет открылось в Омске, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В отделении будут принимать только тех граждан, которые не нуждаются в медицинской помощи, не пострадали от противоправных действий и выразили согласие на временное пребывание в отделении», — отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Для постояльцев отделения оборудованы комнаты с индивидуальными спальными местами и тумбами, также есть санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комната первичного приема и медицинский кабинет.

По просьбе постояльцев сотрудники специального отделения могут проинформировать родственников об их месте нахождения. Покинуть отделение можно будет после естественного вытрезвления. Услуга спецотделения финансируется за счет средств областного бюджета.

Первая смена: заведующий отделением, медицинская сестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал — приступила к работе в пятницу. Всего же штат отделения насчитывает 21 единицу.

По данным правительства Омской области, сотрудники полиции ежегодно забирают с улиц города и области около 6 тысяч человек, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

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Asd10

У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))

Sovik

РФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...

Uynachalnica

Среди них и азиатов нет, и народностей населяющих Север! Да что там далеко ходить, ни одного коренного...

4iHG13

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