Глава МВД запретил ручные радары

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев запретил инспекторам ДПС использовать в ручном режиме мобильные комплексы фиксации нарушений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала Волк.

По данным полиции, аварийность в стране сокращается, в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений — сегодня на российских дорогах установлено и работает 23,4 тысячи различных камер.

«Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — отметила Волк.

Ручные радары (»фены» на водительском сленге) применялись еще с советских времен. В 2016 году они были запрещены по указанию Колокольцева до «особого распоряжения». Решение было связано с тем, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток у водителей — видеозапись можно было стереть из памяти прибора.

В 2017 году «фены» модернизировали, сделав невозможным удаление данных. После этого приборы вернулись на дороги и использовались в половине российских регионов.