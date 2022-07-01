Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»

Nord Stream AG — оператор «Северного потока» — прекратил подачу газа из России в Европу по обоим ниткам газопровода для плановой профилактики, сообщили в компании.

Газ по нему не будет поступать с 11 по 21 июля. «График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — заявили в компании.

«Северный поток» — газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Строительство началось в 2010 году, поставки газа по обеим ниткам стартовали осенью 2012 года. Максимальная пропускная способность газопровода составляет 55 млрд куб. м в год.

«Газпром» 14 июня сообщил, что снизит поставки газа по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. Их производят в Канаде, а возврат после ремонта в Монреале осложнен канадскими санкциями против России.

В связи с этим суточный объем поставок был снижен до 100 миллионов кубометров метров (плановый объем — 167 миллионов кубометров в сутки), сообщили в компании.

На следующий день «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель, а объем прокачки по трубопроводу сократился до 67 миллионов кубометров газа в сутки.

В Siemens и правительстве Германии после этого назвали политическими, а не техническими причины сокращения поставок.