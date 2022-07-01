Посол России в Болгарии попросит закрыть дипмиссию в этой стране

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что власти этой страны проигнорировали обращение с просьбой отменить высылку 70 дипломатов, поэтому она намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства в Софии.

«Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежат на правительстве Кирила Петкова», приводит РБК заявление Митрофановой.

Накануне посол была принята в МИД Болгарии. Она передала устную ноту с просьбой пересмотреть решение об объявлении персонами нон грата российских дипломатов до 12.00 по местному времени 1 июля.

В противном случае речь может идти о закрытии посольства. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что оперативно проинформировали об этом канцелярию премьер-министра.

Утром 1 июля Кирил Петков выступил с видеообращением, в котором заявил, что не позволит иностранным дипломатам ставить ультиматумы болгарскому государству.

Выслать 70 сотрудников посольства и консульств в Варне и Русе власти Болгарии решили уже после того, как парламент страны вынес вотум недоверия Петкову на фоне социально-экономических проблем в стране.