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Президент Финляндии зарекся играть в хоккей с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Саули Ниинистё заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с российским лидером Владимиром Путиным. Кремль сообщил, что у президента России для игры достаточно партнеров.

В 2012 году после переговоров Ниинистё и Путин участвовали в хоккейном матче в Ленинградской области между командами России и Финляндии. Тогда финский президент решил сыграть в красной форме российской команды.

Накануне у Ниинистё спросили, согласился ли он бы вновь на такую игру. «Нет, я бы больше не стал играть с Путиным», — сказал он в ответ.

У Владимира Путина достаточно партнеров для игры в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя это высказывание.

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По его словам, такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. «И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё», — цитирует РИА Новости Пескова.

«Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», — сказал пресс-секретарь российского лидера.


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