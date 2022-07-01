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Запасов дорожной техники в России хватит на три‑четыре года

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Запасов дорожной в России хватит на три-четыре года, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Правильно было упомянуто [вице-премьером Маратом Хуснуллиным], три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», — приводит РБК слова Иванова.

Ранее во время заседания итоговой коллегии Минтранса за 2021 год Хуснуллин сообщил, что в России возникли проблемы с дорожно-строительной техникой. «Еще год-два, может три, проедем, а дальше надо думать, что делать с техникой, на которой мы сегодня работаем», — сказал вице-премьер.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. О приостановке или прекращении поставок объявили производители техники John Deere, Komatsu, Caterpillar, Scania, Volvo Trucks, Volkswagen и MAN, Renault Trucks, Mercedes-Benz и другие.

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