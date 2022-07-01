Один человек выжил при крушении Ан‑2 в Якутии

Один человек из самолета Ан-2, пропавшего ранее в Якутии и найденного в тайге сгоревшим, выжил, сообщил глава республики Айсен Николаев.

«В Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня, на месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — цитирует ТАСС Николаева.

По его словам, спасатели сообщили, что «находившийся на борту Павел Кривошапкин жив». «Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — уточнил Николаев.

Утром 21 июня самолет Ан-2, выполнявший рейс Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров и не прибыл в пункт назначения. На борту находились два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. Аварийные маяки самолета не сработали, поэтому его местонахождение оставалось неизвестным.

Днем 1 июля фрагменты самолета были обнаружены в Кобяйском районе, примерно в 45 километров от села Себян-Кюель. Спасатели нашли тела двух погибших около обгоревших останков самолета.