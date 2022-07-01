Тарифы на коммунальные услуги выросли в России с 1 июля — от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона, говорится из распоряжения правительства России.

«Тарифы растут раз в год в июле. В этом году параметры уже были согласованы в ноябре или в конце октября распоряжением правительства по предельным индексам. Соответственно, в рамках этих предельных индексов [произойдет] рост тарифов с 1 июля», — сказала ТАСС директор департамента развития ЖКХ Минстроя Росси Олеся Лещенко.

Наиболее низкий процент индексации тарифов на коммунальные услуги установлен для Свердловской области (2,9%), Республики Марий Эл (3,2%) и Чукотского автономного округа (3,3%).

В то же время наиболее высокий уровень индексации зафиксирован для Чеченской Республики (6,5%), Санкт-Петербурга (6,3%), Севастополя, Республики Татарстан (по 6,2%), Республики Крым (6,2%), а также Москвы, Республики Дагестан и Саха (Якутия) (по 6%).

При этом средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%, сообщили в пресс-службе ФАС.