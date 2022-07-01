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Посуду из картофельных очистков сделают в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ИРНИТУ

Выпускница Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Полина Бархатова презентовала стартап по разработке биоразлагаемой посуды на основе картофельных и морковных очисток, сообщается на сайте вуза.

Инициатором разработки экологичной посуды является третьекурсница Института высоких технологий Елена Каушева. Зимой она выиграла конкурс «Авангард науки», получив грантовую поддержку от Иркутского политеха на реализацию проекта. Дипломница Института экономики, управления и права Полина Бархатова отвечает за экономическую часть стартапа.

«Сначала основными компонентами нашей посуды предполагались грушевые выжимки. Однако в регионе недостаточно этого сырья, поэтому планируем использовать картофельные и морковные очистки, жмых злаковых культур, а также вторичное сырье других овощей. Связующими реагентами станут альгинат натрия и глицерин», — сказала Бархатова.

Авторы уверены, что создание экологичной посуды — перспективное направление, как в Иркутской области, так и за ее пределами. По предварительным расчетам, себестоимость продукции составит 10 рублей, цена за единицу товара достигнет 13 рублей.

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