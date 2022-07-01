Остров Змеиный останется под контролем флота и ВКС России

Остров Змеиный останется под контролем Черноморского флота и Воздушно-космических сил России, сообщил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк РИА «Новости».

По его словам, операция по отходу с острова была проведена в целях сохранения жизни после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии Киеву.

Он также добавил, что теперь никто в мире не сможет обвинить Россию в том, что она блокирует выход судов из украинских портов для создания проблем с продовольствием.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что российские силы «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный.

Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что так не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины, отметил Конашенков.