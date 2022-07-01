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Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные на территории России из-за пандемии коронавируса, но при необходимости их действие может быть возобновлено, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.

По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

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Asd10

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nicollaich

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Asd10

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