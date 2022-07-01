Амурская тигрица родила трех малышей в Большереченском зоопарке

Тигриная пара Аза и Граф в очередной раз стали родителями трех милейших котят, сообщает Большереченский зоопарк в Омской области.

«Вчера малышам исполнился месяц. Мама Аза строго следит, чтобы малыши были сытые и здоровые, в хорошую погоду разрешает им погулять под своим чутким контролем. Папа Граф с интересом наблюдает за своим семейством и иногда издает низкие, раскатистые звуки, похожие на короткое мурлыканье», — говорится в сообщении.

Аза родилась в Большереченском зоопарке в 2010 году, спустя два года из краснодарского зоопарка привезли Графа. В 2016 году они стали семейной парой и у них впервые родились тигрята. Всего у тигров появилось на свет около 15 котят.

Амурские тигры встречаются на территории Китая и России. Они занесены как вымирающий вид в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.