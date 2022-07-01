Омичка стала «Первой вице‑миссис Вселенной»

Многодетная 38-летняя омичка Ирина Рягузова заняла второе место на конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2021» в Сеуле, сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

Финал одного из самых престижных конкурсов красоты в мире "Миссис Вселенная" прошел в Сеуле 30 июня. В нем приняли участие более 100 женщин из разных стран мира.

«Россиянка Ирина Рягузова завоевала второе место, став "Первой вице-миссис Вселенная 2021», — сказали ТАСС организаторы.

Титул «Миссис Вселенная» получила участница из Грузии. Представительницы Сингапура, Таиланда и Канарских островов также были отмечены жюри.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая, конечно, были опасения, связанные с текущей политической ситуацией в мире. Но теперь я точно могу сказать, красота и женственность вне санкций», — привели организаторы слова Рягузовой.

Финал конкурса должен был пройти в конце 2021 года, но из-за пандемии его перенесли. Возраст участниц, ранее побеждавших в национальных конкурсах красоты разных стран, от 18 до 55 лет. Обязательным условием участия было наличие детей. У представительницы России пятеро детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.