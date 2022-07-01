Глава ГИБДД предложил «разогнать дороги» до 150 км/ч

Скоростной режим на отдельных участках дорог необходимо увеличить до 150 километров в час, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 километров в час отдельные участки повышать», — сказал Черников на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что инициатива повышения скорости на автострадах со 110 до 130 километров в час принадлежит МВД. При этом после увеличения скоростного порога аварийность на данных участках дорог не выросла.

«Нет, не выросла. Могу сказать, более того, что пропускная способность увеличилась и агрессия водителей уходит», — заявил глава ГИБДД.

По мнению Черникова, «лучше сразу договориться с водителем, что вот тут можно ехать».