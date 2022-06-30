Крупнейший обмен военнопленными состоялся по указанию Путина

Обмен военнопленными с Украиной накануне прошел по прямому указанию Владимира Путина, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Конашенков напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих — более шести тысяч человек.

Об обмене военнопленными накануне сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он уточнил, что среди переданных Украине — несколько рядовых националистических батальонов в «плачевном состоянии, с ампутированными конечностями и прочими осложнениями»

Это был крупнейший с начала специальной военной операции обмен военнопленными между Россией и Украиной.