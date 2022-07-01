Wink представил киноновинки июля

Видеосервис Wink покажет в июле премьеры фильмов, которые
позволят разнообразить летний отдых и устроить кинотеатр на диване, в частности
зрители увидят свежую премьеру — комедию «Дикая».
В семейной комедии «Мой папа — вождь» режиссер Егор
Кончаловский, кажется, придумал новое прочтение истории Робинзона Крузо.
Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад
попал в плен к африканским аборигенам и за это время сделал впечатляющую
карьеру, став вождем племени.
После возвращения в родной город он продолжает жить по законам племени (и больше похож на Пятницу), а это значит, что семье будет нелегко вернуть отца в цивилизацию. Какими способами это можно сделать, Wink покажет 7 июля.
Авторы якутской картины «Холодное золото» сняли настоящий советский вестерн. В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, — история банды, грабившей якутские села и золотые прииски.
Начальнику местного отдела НКВД, старшему лейтенанту
Карасеву (Аскалон Павлов) необходимо не только остановить грабежи и
ликвидировать бандитов, но и вычислить шпионов, которые связаны с бандой.
Остросюжетное следствие будет доступно эксклюзивно зрителям Wink с 14 июля.
Следующая киноновинка — приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая». Начинающая модель Алена (Таисия Вилкова) остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание — без еды, связи и средств от комаров. Посмотреть эту историю пользователи Wink смогут с 29 июля.
В июле зрителей ждут и зарубежные премьеры — драма скандинавского режиссера Йоакима Триера «Осло, 31 августа» о реабилитации наркомана и корейский сериал «Лунный свет» о странной дружбе, связанной алкоголем.