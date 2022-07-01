Wink представил киноновинки июля

Видеосервис Wink покажет в июле премьеры фильмов, которые позволят разнообразить летний отдых и устроить кинотеатр на диване, в частности зрители увидят свежую премьеру — комедию «Дикая».

В семейной комедии «Мой папа — вождь» режиссер Егор Кончаловский, кажется, придумал новое прочтение истории Робинзона Крузо. Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад попал в плен к африканским аборигенам и за это время сделал впечатляющую карьеру, став вождем племени.

После возвращения в родной город он продолжает жить по законам племени (и больше похож на Пятницу), а это значит, что семье будет нелегко вернуть отца в цивилизацию. Какими способами это можно сделать, Wink покажет 7 июля.

Авторы якутской картины «Холодное золото» сняли настоящий советский вестерн. В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, — история банды, грабившей якутские села и золотые прииски.

Начальнику местного отдела НКВД, старшему лейтенанту Карасеву (Аскалон Павлов) необходимо не только остановить грабежи и ликвидировать бандитов, но и вычислить шпионов, которые связаны с бандой. Остросюжетное следствие будет доступно эксклюзивно зрителям Wink с 14 июля.

Следующая киноновинка — приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая». Начинающая модель Алена (Таисия Вилкова) остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание — без еды, связи и средств от комаров. Посмотреть эту историю пользователи Wink смогут с 29 июля.

В июле зрителей ждут и зарубежные премьеры — драма скандинавского режиссера Йоакима Триера «Осло, 31 августа» о реабилитации наркомана и корейский сериал «Лунный свет» о странной дружбе, связанной алкоголем.