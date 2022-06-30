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Россияне предпочли покупку недвижимости банковским вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Недвижимость стала у россиян самым популярным способом вложения накоплений, свидетельствует результаты опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

Около 49% опрошенных заявили, что при наличии крупной денежной суммы инвестировали бы ее в жилье. 21% указал, что купил бы земельный участок. Остальные способы вложения средств (можно было отметить три варианта ответа) значительно менее популярны, говорится в исследовании.

В золото готовы вложиться 16% опрошенных, отремонтировать жилья или положить средства на вклад — по 15% опрошенных, 14% считают, что сейчас хорошее время для покупки автомобиля, а 12% — акций и облигаций. За остальные варианты (валюта, криптовалюта, драгоценные камни) проголосовали менее 10% участников.

По данным опроса, 72% опрошенных полагают, что покупка недвижимости более выгодна, чем банковский вклад. Полтора года назад этого мнения придерживались 66% опрошенных. За это время стоимость новых квартир выросла на 43%, тогда как ставки по вкладам в мае равнялись 11-12%.

Из числа тех, кто готов вкладываться в покупку жилья, 66% собираются сами жить в купленной квартире. 29% хотели бы сдавать квартиру в аренду, а 2% - перепродать по более высокой цене.

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Топ комментариев

cre

Проблема не во взятии, а в удержании.

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Asd10

Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...

Sovik

Обменять бы всех наших на равное количество ВСУшников, но Киев не пойдёт на это.