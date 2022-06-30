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Кэмерон Диаз снимется в фильме после восьмилетнего перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David Shankbone / CC BY 3.0

Актриса Кэмерон Диаз после восьмилетнего перерыва снова снимется в кино, она вернется ради съемок с Джейми Фоксом.

«Джейми Фокс? Только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!», — написала актриса в социальной сети.

Диаз, которая официально подтвердила свой уход из Голливуда в 2018 году, собирается сыграть главную роль в новом фильме Netflix «Снова в деле». С Фоксом они вместе снимались в фильме «Энни» 2014 года, последнем полнометражном фильме Диаз.

Диаз последние годы занималась лейблом органических вин. Она также призналась, что ей тяжело воспитывать ее двулетнюю дочь.

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