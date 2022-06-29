Врач посоветовал в жару носить шлепанцы с носками

Шлепанцы и босоножки, согласно санитарно-гигиеническим нормам, следует носить с хлопчатобумажными носками, напомнил заслуженный врач Андрей Кабычкин.

«Микротравмы кожи никто не отменял. Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины», — цитирует Кабычкина News.ru.

Врач допустил, что шлепанцы и босоножки можно надевать на босую ногу, но придется чаще мыть ноги и обрабатывать их антисептиком.

Эксперт посоветовал выбирать открытую обувь на пробковой основе, а также модели с текстильным верхом, который обеспечивает дополнительную вентиляцию. Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви — не менее четырех сантиметров в высоту.