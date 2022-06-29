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Археологи нашли погребальную маску в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи нашли в могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии гипсовую маску на лице погребенного, это редкая находка, сообщает ИИМК СО РАН.

В скифскую насыпь оказался впущен тесинский склеп — большая коллективная могила. Традиционные могильники тесинской культуры состоят из склепа и окружающих его многочисленных грунтовых могил.

В склепе были обнаружены характерные для культур рубежа эр Южной Сибири предметы: фрагменты изделий из бересты и китайского лака, железные ножи с кольцевидным навершием, стеклянные бусины, бронзовые бляшки, но самым важным и удивительным открытием стали гипсовые маски на лицах погребенных.

Раскрашенные гипсовые маски встречаются в склепах тесинской и более поздней таштыкской культур. Их наносили при подготовке тела к погребению: на череп после снятия кожи и извлечения мозга через отверстие в височной доле наносился слой глины, на который, после формирования черт лица, накладывался гипс, дающий возможность обозначить тонкие линии мимики.

Гипсовая поверхность могла быть раскрашена: красный и черный цвета оживляли прорезанные по гипсу скулы, губы, лоб. В большинстве случаев сохранность таких масок очень плохая. Их находят в виде обломков или даже отпечатков в грунте, которые очень сложно зафиксировать.

Целые маски встречаются крайне редко. Это первая за последние десятилетия столь ценная находка. 

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Жизнь #История #Хакасия
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Топ комментариев

ponhik78

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Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

GammiPluh

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