Археологи нашли в могильнике Смирновка-4 на юге Хакасии гипсовую маску на лице погребенного, это редкая находка, сообщает ИИМК СО РАН.

В скифскую насыпь оказался впущен тесинский склеп — большая коллективная могила. Традиционные могильники тесинской культуры состоят из склепа и окружающих его многочисленных грунтовых могил.

В склепе были обнаружены характерные для культур рубежа эр Южной Сибири предметы: фрагменты изделий из бересты и китайского лака, железные ножи с кольцевидным навершием, стеклянные бусины, бронзовые бляшки, но самым важным и удивительным открытием стали гипсовые маски на лицах погребенных.

Раскрашенные гипсовые маски встречаются в склепах тесинской и более поздней таштыкской культур. Их наносили при подготовке тела к погребению: на череп после снятия кожи и извлечения мозга через отверстие в височной доле наносился слой глины, на который, после формирования черт лица, накладывался гипс, дающий возможность обозначить тонкие линии мимики.

Гипсовая поверхность могла быть раскрашена: красный и черный цвета оживляли прорезанные по гипсу скулы, губы, лоб. В большинстве случаев сохранность таких масок очень плохая. Их находят в виде обломков или даже отпечатков в грунте, которые очень сложно зафиксировать.

Целые маски встречаются крайне редко. Это первая за последние десятилетия столь ценная находка.