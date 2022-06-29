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Зеленский призвал исключить Россию из состава Совбеза ООН

Источник:
ТАСС
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Фото: Patrick Gruban / CC BY-SA 2.0

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН.

«У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер», — цитирует ТАСС заявление Зеленского, сделанное им по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Украины.

Он призвал лишить «делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН». «Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», — заявил украинский президент.

Зеленский обвинил Россию в «терроризме» в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по ангарам с поставленным из США и ЕС вооружением в Кременчуге.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — отметил Конашенков.

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Политика #Мир
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ponhik78

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GammiPluh

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