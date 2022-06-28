Товары из IKEA появились на Wildberries

Мебель и другие товары для дома от IKEA стали доступны для заказа на Wildberries, соответствующий каталог появился на сайте маркетплейса.

Wildberries начала получать заявки от российских поставщиков IKEA. Таким образом, компании пытаются переориентировать свои продажи в онлайн-сегмент, рассказали «Российской газете» в маркетплейсе.

Wildberries предложил для них низкую торговую комиссию (от 8%) в зависимости от категории товара и модели продаж. В итоге большинство товаров сайте маркетплейса представлены со скидкой до 55%.

В середине июня IKEA сообщила о сокращении бизнеса в России и увольнении части сотрудников. Торговые центра «Мега», которые принадлежат российскому подразделению IKEA, продолжат работать.

На прошлой неделе нидерландский холдинг Ingka Group, который владеет сетью IKEA и Мега, заявил о своем желании вернуться на российский рынок в будущем.