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Сенатор пригрозил НАТО «мясорубкой» за Калининград

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Попытки НАТО «забрать» Калининград у России обернутся для них мясорубкой, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград. В ответ на это сенатор подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — отметил Джабаров в интервью РБК.

По его мнению, такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы в этом вопросе. Но, как уточнил член Совфеда, на Западе «не должны обольщаться».

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Топ комментариев

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

mosquito__2010

С этими наркоманами общаться в серьез это особым даром нужно обладать.

Nik3316

тебя из всего ответа смутило только не укробот ли ты,... смешно)))))