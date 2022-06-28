Сенатор пригрозил НАТО «мясорубкой» за Калининград

Попытки НАТО «забрать» Калининград у России обернутся для них мясорубкой, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград. В ответ на это сенатор подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.

«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — отметил Джабаров в интервью РБК.

По его мнению, такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы в этом вопросе. Но, как уточнил член Совфеда, на Западе «не должны обольщаться».