Белый дом усомнился, что Украина сможет вернуть территории

Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта, сообщает CNN со ссылкой источники в окружении президента США,

Советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны, приводит ТАСС материал телекомпании.

Но такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, подчеркнули источники.

В Вашингтоне не все относятся к перспективам Украины с таким беспокойством, отмечает телеканал. Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере зависит от того, как США их поддержит, сказал один из источников.

Ранее Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня. Пентагон обещал предоставить Киеву только восемь таких комплексов.