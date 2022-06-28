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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом усомнился, что Украина сможет вернуть территории

Источник:
ТАСС
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Фото: Eddie Maloney from North Las Vegas, USA / CC BY-SA 2.0

Сотрудники Белого дома все меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные с начала конфликта, сообщает CNN со ссылкой источники в окружении президента США,

Советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, не следовало бы президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны, приводит ТАСС материал телекомпании.

Но такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, подчеркнули источники.

В Вашингтоне не все относятся к перспективам Украины с таким беспокойством, отмечает телеканал. Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере зависит от того, как США их поддержит, сказал один из источников.

Ранее Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня. Пентагон обещал предоставить Киеву только восемь таких комплексов.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))