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Самка манула из новосибирского зоопарка показала харизму на камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал в соцсетях видео с манулом Евой из Новосибирского зоопарка, которую автор назвал самой красивой из манулов.

Ева — молодой манул, рожденная в 2020 году в Новосибирском зоопарке. Ева любит грациозно и неторопливо лазить по деревьям, созерцать происходящее вокруг и следить за камерой.

«А объектив, по ее мнению, так вообще очень любопытная штука! Кажется, ей даже нравится сниматься в кино для своих фанатов и показывать всю свою манулью красоту и харизму — вот полюбуйтесь, какая красотка», — написал под видео Паулов.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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