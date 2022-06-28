Самка манула из новосибирского зоопарка показала харизму на камеру

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал в соцсетях видео с манулом Евой из Новосибирского зоопарка, которую автор назвал самой красивой из манулов.

Ева — молодой манул, рожденная в 2020 году в Новосибирском зоопарке. Ева любит грациозно и неторопливо лазить по деревьям, созерцать происходящее вокруг и следить за камерой.

«А объектив, по ее мнению, так вообще очень любопытная штука! Кажется, ей даже нравится сниматься в кино для своих фанатов и показывать всю свою манулью красоту и харизму — вот полюбуйтесь, какая красотка», — написал под видео Паулов.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида.