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Канцлер Германии заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией нет «пути назад» после начала специальной военной операции на Украине.

«Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем», — цитирует РИА Новости Шольца.

По его мнению, речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время. Канцлер добавил, что «в отношениях с Россией нет пути назад, во времена до украинского кризиса».

Шольц отметил, что если ситуация изменится, то и «мы должны измениться, все знают это точно».

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

Nik3316

печально что ты думаешь убрать его санкциями...

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"