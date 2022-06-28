Канцлер Германии заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в отношениях с Россией нет «пути назад» после начала специальной военной операции на Украине.

«Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем», — цитирует РИА Новости Шольца.

По его мнению, речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время. Канцлер добавил, что «в отношениях с Россией нет пути назад, во времена до украинского кризиса».

Шольц отметил, что если ситуация изменится, то и «мы должны измениться, все знают это точно».