Аллерголог указала на опасность фруктов и ягод

Ягоды и фрукты могут вызывать аллергию, в том числе, в тяжелой форме — анафилаксию, предупредила аллерголог-иммунолог Дарья Жукова.

Взрослый человек без вреда для здоровья может съесть в среднем 400 граммов, или 10-16 крупных ягод клубники. «Для детей от года до трех до восьми крупных ягод клубники», — сказала врач в беседе c RT.

По ее словам, пациенты часто жалуются на аллергию на красные ягоды — клубнику, землянику и малину. Это связано с высоким содержанием в них гистамина, который способен вызвать кожный зуд, покраснение и сыпь, отек и зуд в ротовой полости, а также тошноту, рвоту, диарею и боли в животе, пояснила Жукова.

Она отметила, что встречаются и тяжелые случаи аллергии — анафилаксии на клубнику, малину, а также персики, абрикосы. Такая аллергия выражается общей слабостью вплоть до потери сознания, коллапсом, бронхоспазмом, сказала врач.