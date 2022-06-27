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Россия до 2030 года потратит на развитие авиации 770 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Россия до 2030 года потратит на развитие российской авиации 770 миллиардов рублей, свыше 150 миллиардов из них поступят в отрасль уже в этом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Из указанных 770 миллиардов рублей 150 миллиардов пойдут на обеспечение безопасности авиаперевозок, Остальные средства направят на закупку отечественных самолетов, пояснил Мишустин.

По словам вице-премьера Юрия Борисова, за восемь лет в отечественные авиакомпании передадут более тысячи самолетов, доля российских бортов в авиапарке достигнет 81%.

Производство импортозамещенных лайнеров Sukhoi Superjet New с российским двигателем ПД-8 и отечественными бортовыми электронным оборудованием и системами должно начаться в 2023 году. До этого самолет должен получить сертификат типа.

Поставка серийных МС-21 начнется в 2024 году, чтобы с 2029 года выпускать по 72 самолета в год. До 2030 года предполагается и производство 70 лайнеров Ту-214. Также к этому сроку выпустят 70 единиц Ил-114-300, до 140 самолетов ТВРС-44 «Ладога» и 154 самолета «Байкал».

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