Турция не будет присоединяться к санкциям, введенным Западом в отношении России из-за украинского кризиса, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы проводим в отношении России взвешенную политику. <...> Мы не вводим санкций и не будем к ним подключаться. Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?» — цитирует ТАСС Калыну.

По его словам, экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели РФ. «Мы заняли четкую позицию. На Западе ее приняли», — сказал представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем не менее, продолжил он, на Турцию периодически оказывается давление в вопросе введения санкций против РФ. «Но систематического давления нет. Временами они вносят этот вопрос в повестку, мы же приводим свои доводы о том, почему не следуем санкциям», — отметил Калын.