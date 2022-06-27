Жара до 37 градусов придет в Забайкалье

Жарко и сухо будет на неделе в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«На предстоящей неделе в Забайкальском крае ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода», — сообщила синоптик.

Ветер будет ночью слабый, днем с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, местами по западным, северным и восточным районам 7-12 градусов.

Дневная температура будет повышаться до 29-34 градусов, а в конце недели по южной половине края до 32-37 градусов.