НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жара до 37 градусов придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
329 1
Фото: © Sibnet.ru

Жарко и сухо будет на неделе в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«На предстоящей неделе в Забайкальском крае ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода», — сообщила синоптик.

Ветер будет ночью слабый, днем с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, местами по западным, северным и восточным районам 7-12 градусов.

Дневная температура будет повышаться до 29-34 градусов, а в конце недели по южной половине края до 32-37 градусов.

Еще по теме
Неоднородная погода ожидается в Новосибирске в конце июня
Жара покинет Новосибирск
Теплая погода ожидается в выходные в Забайкалье
Ливни на Алтае помогут улучшить состояние посевов
смотреть все
Жизнь #Гео #Забайкалье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

печально что ты думаешь убрать его санкциями...

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

Uynachalnica

В 80 лет пособие по безработице? И сколько инвалидов 1 группы доживает до 80-ти, чтобы у некоторых хватало...

Uynachalnica

Вот, я писал в теме о том, что Путин поздравил выпускников об этом, а коммент удалили. Теперь новость...