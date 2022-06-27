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Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России

Источник:
Bloomberg
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Технический дефолт России по внешнему долгу произошел в ночь на понедельник, 27 июня — в эти часы истек льготный период для выплаты порядка 100 миллионов просроченных платежей по гособлигациям, заявляет агентство Bloomberg.

В 1918 году большевики отказались платить по царским долгам, поясняет агентство. Теперь же Россия имела и средства, и желание заплатить, но Запад лишил ее этой возможности. Санкции заблокировали все каналы для проводки платежей.

Bloomberg отмечает, что первый с 1918 года дефолт России носит «символическое значение и мало что значит для россиян». Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно новые займы. Но Россия и так уже отрезана от внешних источников финансирования.

Москва ранее заявляла, что Запад пытается подтолкнуть Россию к «искусственному дефолту». «Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

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