Яхтенный порт построят в Бурятии

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» за счет включения части акватории Байкала, это позволит построить спа-комплекс и яхтенный порт на озере, сообщается на сайте правительства.

Решение позволит реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты. В их числе – создание туристического кластера на территории муниципального образования «Выдринское».

«В рамках проекта запланировано строительство отеля на 200 номеров, ресторана на 300 посадочных мест, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, маяка со смотровой площадкой, пункта проката и благоустроенного пляжа. Завершить эту работу предполагается в 2024 году», — говорится в сообщении.

Реализация проекта будет способствовать развитию туризма в Бурятии, позволит создать около 250 новых рабочих мест и привлечь в регион почти 1,4 миллиарда рублей частных инвестиций.